Аналитики представили свежий рейтинг качества жизни в российских регионах по данным за 2023–2025 годы. Информацию опубликовал «РИА Рейтинг». Оценка строилась на 66 параметрах, объединённых в 11 групп: среди них — уровень зарплат, цены на жильё, экология, работа общественного транспорта, безопасность, медицина и развитие малого бизнеса.Владимирская область, хотя и оказалась в числе отстающих среди географических соседей, продемонстрировала уверенный рост: за год регион прибавил 1,66 балла — это выше средней динамики по Центральной России.Лидерами традиционно стали Москва и Санкт‑Петербург.