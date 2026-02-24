Гимнасты из Владимирской области успешно выступили на первом этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в немецком городе Котбусе, завоевав четыре медали. Наши спортсмены привезли домой

Гимнасты из Владимирской области успешно выступили на первом этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в немецком городе Котбусе, завоевав четыре медали. Наши спортсмены привезли домой одну серебряную и три бронзовые награды. Об этом поделились в Минспорта региона. В числе участников состязаний, объединивших сильнейших атлетов со всего мира, были воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва имени