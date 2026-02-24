Сейчас двойняшки проходят этап отлучения от кислорода.

В Областном перинатальном центре Владимира на 26‑й неделе родились двойняшки весом 850 и 900 граммов. Больше месяца малыши провели в реанимации, будучи подключёнными к системе ИВЛ. Об этом сообщили в пресс-службе ОДКБ.Сейчас двойняшки проходят этап отлучения от кислорода, обучаются сосанию и вместе с мамой участвуют в реабилитационных мероприятиях. Малыши готовятся к выписке и дальнейшему лечению в одном из федеральных центров.Специалисты не только оказывают медицинскую помощь, но и консультируют родителей по вопросам последующего ухода за детьми.