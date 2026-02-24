Атлет из Владимирской области Матвей Кудашов стал победителем первенства России по пауэрлифтингу в классическом троеборье.

Атлет из Владимирской области Матвей Кудашов стал победителем первенства России по пауэрлифтингу в классическом троеборье. Об этом сообщила регионального Минспорта.Состязания проходили в Туле и собрали более 330 участников из 62 субъектов РФ. Наш земляк выступал в весовой категории до 120 кг. В сумме он набрал 810 кг и занял первое место.«Поздравляем Матвея и его тренера Александра Клюшева с отличным результатом и заслуженной наградой!» — говорится в опубликованном сообщении.