Передвижные и мобильные комплексы фотовидеофиксации переместили на новые участки дорог. В новых точках они простоят с сегодняшнего дня и до конца февраля, сообщает региональный Минтранс. Адреса передвижных комплексов фотовидеофиксации:– а/д М-7 «Волга» (103 км; 116 км);– а/д Р-132 «Золотое кольцо» (западное соединение с а/д М-7 «Волга», 10 км; восточное соединение с а/д М-7 «Волга», 26