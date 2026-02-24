С 16 по 22 февраля в регионе зарегистрировано 63 случая заболевания COVID-19, что на 21,3% меньше по сравнению с неделей ранее. Больше всего больных зарегистрировано во Владимире – 16 человек, в округе

С 16 по 22 февраля в регионе зарегистрировано 63 случая заболевания COVID-19, что на 21,3% меньше по сравнению с неделей ранее. Больше всего больных зарегистрировано во Владимире – 16 человек, в округе Муром – 15 и в Ковровском районе – 14. В 92,1 % случаев COVID-19 протекает как ОРВИ, в 7,9% -в форме внебольничной пневмонии.