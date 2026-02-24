25 февраля во Владимирской области впервые пройдёт смотр-конкурс, который определит лучший кадетский класс, специализирующийся на направлениях МЧС России. Участники продемонстрируют свои

25 февраля во Владимирской области впервые пройдёт смотр-конкурс, который определит лучший кадетский класс, специализирующийся на направлениях МЧС России. Участники продемонстрируют свои навыки и умения, чтобы завоевать это почётное звание. Об этом рассказали в облправительстве. Лучших кадетов будут выявлять по результатам проверки практических навыков в различных дисциплинах, включая физическую, пожарную, строевую, первоначальную военную, медицинскую и спасательную