Житель областной столицы Александр Киприянов стал победителем нового выпуска телешоу «Поле чудес» (16+). Об этом рассказали наши коллеги из региональных .Наш земляк с лёгкостью прошёл в финал, набрал много баллов и даже угадал, в какой шкатулке лежали деньги.Отмечается, что в свою очередь Александр Киприянов вручил ведущему Леониду Якубовичу разные подарки. Также зрителей ждал музыкальный сюрприз в исполнении детского вокального коллектива театра песни «Калейдоскоп» из Владимира.