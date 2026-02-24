В самолете голос капитана:
- Здравствуйте! Мы рады вас приветствовать у нас на борту! Высота полета 5000 метров, температура за бортом...*ЛЯ!!! ЧТО ЗА Х**НЯ!!! НУ ВСЕ-П****Ц!..
Напряженная тишина длится с пол минуты, затем в динамиках снова раздается голос капитана:
- Я приношу свои извинения. Просто дело в том, что стюардесса принесла чашечку горячего кофе и разлила мне на брюки! Вы только представьте, как теперь выглядят мои белоснежные брюки спереди!
- Это все фигня,- задумчиво произносит мужчина из первого кресла,- видел бы ты, как выглядят мои штаны сзади!
