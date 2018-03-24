В Мурманской области в районе железнодорожной станции Выходной сошли с рельсов грузовые вагоны. Было изменено время отправления поездов.

В Мурманской области в районе железнодорожной станции Выходной сошли с рельсов грузовые вагоны. Было изменено время отправления поездов. О происшествии проинформировало ГУ МЧС по региону.Как уточняется, около 00:00 по московскому времени на 1427 километре участка Октябрьской железной дороги вблизи станции Выходной произошел сход грузовых вагонов. Всего с рельсов сошло 10 вагонов, передает РИА Новости.В связи с происшествием вносятся изменения в расписание пассажирских поездов.Отправление пассажирских поездов №143 "Мурманск – Вологда" и №21 "Мурманск – Санкт-Петербург" (согласно расписанию отправление из Мурманска в 6:15 и 9:40 по времени Москвы) спланировано автобусами до станции "Оленегорск" и далее по маршруту.