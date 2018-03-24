Начинающая певица и ведущая Дома-2 Ольга Бузова рассказала о необычных методах воспитания, которые применялись в ее семье. Оказывается, мать предложила ей стать уборщицей, чтобы накопить на модные джинсы.

Начинающая певица и ведущая "Дома-2" Ольга Бузова рассказала о необычных методах воспитания, которые применялись в ее семье. Оказывается, мать предложила ей стать уборщицей, чтобы накопить на модные джинсы.Бузовой пришлось стать поломойкой в 14 лет. Трудовая карьеры будущей исполнительницы началась с мечты о покупке дорогой одежды.Объектом вожделения юной Оли стали бордовые бархатные джинсы. Но мать отказалась просто так давать ей деньги. "Хочешь джинсы? Иди работай" – заявила она и предложила вакансию уборщицы в поликлинике."И я подметала полы, мыла. Чтобы какую-то копеечку, 50 рублей заработать. И тогда мне мама сказала: "Если хочешь в этой жизни что-то получить – не жди ни от кого", – рассказала Бузова. Она признала такие методы воспитания жесткими, но отметила, что это возымело эффект, передает портал paparazzi.ru."Ты видишь, во что превратилась эта девочка? У меня цели!" – с гордостью резюмировала ведущая.Напомним, что Бузова очень быстро поднялась на вершину славы российской эстрады. Она выпускает песни одну за другой и они тут же становятся хитами.Особенно популярна исполнительница в Сети Instagram. Ей удалось обогнать даже многих зарубежных звезд в международных рейтингах знаменитостей.