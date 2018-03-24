Сеголен Руаяль в прошлом была кандидатом в президенты Франции от социалистов, но проиграла тогда правоцентристу Николая Саркози. На следующих выборах против Саркози выиграл ее гражданский муж Франсуа Олланд. Он, правда, потом ушел к другой, но потом потерял и новую свою спутницу, и президентство.

Сеголен Руаяль в прошлом была кандидатом в президенты Франции от социалистов, но проиграла тогда правоцентристу Николая Саркози. На следующих выборах против Саркози выиграл ее гражданский муж Франсуа Олланд. Он, правда, потом ушел к другой, но потом потерял и новую свою спутницу, и президентство.Политики-мужчины взлетали, спотыкались, вновь взлетали и вновь исчезали ,а Сеголен Руаяль осталась носителем в том числе истинно французского стратегического понимания важности поддержания связей с Москвой в любые времена.В ее прошлый приезд в Москву "Вести в субботу" записывали с ней интервью как с министром экологии, архитектором подписанного в Париже Всемирного соглашения по климату. А теперь не успели в России пройти выборы, как она появилась в Петербурге как спецпредставитель уже президента Макрона по Арктике, а еще Антарктики. Что Руаяль рассказывает не только о холодах?В суровых интерьерах НИИ Арктики и Антарктики французская гостья, как тропический цветок на полярном льду. Но хрупкость эта кажущаяся. Сеголен Руаяль закалена политическими баталиями — как кандидат в президенты, светской хроникой — как бывшая жена Франсуа Олланда и научными знаниями — как министр экологии. Сейчас она занимает пост посла Франции по делам Арктики и Антарктики и весьма уверенно продвигает интересы своей страны на обоих полюсах."Я бы желала способствовать укреплению российско-французского сотрудничества в вопросах Арктики и Антарктики. Во Франции около 400 полярных исследователей, мы давно и плодотворно сотрудничаем с вашими учеными. Глобальное потепление — это вызов всему человечеству", — отметила Руаяль.- Вы приехали в ту пору, когда антироссийские настроения в Европе превалируют. Макрон даже наш стенд не посетил на книжной выставке. Почему вы все-таки приехали?- Я считаю, что научные цели и задачи, связанные с вопросами изменения климата, относятся к области общечеловеческих ценностей. Именно человеческий разум зачастую позволяет преодолеть временные недопонимания и трудности.Франция — государство от полюсов далекое, тем не менее Париж претендует на землю Адели в Антарктиде, а недавно утвердил национальную программу освоения Арктики.Надев теплые перчатки, мадам Руаяль достает из холодильника ледяной цилиндр , привезенный с крупнейшего подледного озера Восток в Антарктиде. Эта лаборатория занимается исследованием изменения климата по данным из ледяных кернов."По данным изотопного состава этого льда мы можем понять, как менялась температура в прошлом. Мы можем изучить изменения климата вплоть до миллиона 300 и более лет", — отметил Юрий Шибаев, научный сотрудник лаборатории изменения климата и окружающей среды НИИ Арктики и Антарктики.В НИИ Арктики и Антартики льда – тонны, все холодильники забиты. Это тонны бесценной информации. Изучая древний лед, можно понять механизмы изменения климата, сделать прогноз, узнать, действительно ли таяние ледников и глобальное потепление погубят планету.Петербург — из тех городов, по которым изменения климата ударят прежде всего. Существует масса прогнозов о грядущем затоплении вследствие таяния ледников. При этом одни ученые говорят, что Петербург станет наподобие Венеции, а мы будем не ходить, а плавать на лодках, другие — что город вовсе смоет. Сбудутся ли эти прогнозы и как скоро зависит, конечно, от природы, но еще и от людей – таких, как Сеголен Руаяль.Это ведь ей удалось собрать конференцию по климату в 2015 году , где порядка ста стран подписали Парижское соглашение. Удержать рост глобальной средней температуры ниже 2 градусов по Цельсию — такой была цель. Она и остается, несмотря на то что Америка из соглашения вышла. В этом смысле нынешние петербургские минус пять Сеголен Руаяль вполне устраивают, хотя в тонком пальто не слишком уютно, и руки зябнут.Два дня и перенасыщенная программа. После встречи с учеными Сеголен Руаяль едет в Гидрометеорологический университет, обсуждает там проект создания Арктического центра в Петербурге и осматривает музей.Заезжает в Кунсткамеру, где для нее проводят экскурсию. Общается с ректором СПбГУ и читает лекцию студентам-международникам. Аншлаг. Приходится стоять в проходах и сидеть на полу."Чрезвычайно приятно, что она выбрала именно наш факультет, потому что мы — будущие дипломаты и хотели бы приблизиться к миру большой политики", — говорят студенты.- Вы никогда не жалели, что все сложилось именно так, что вы не стали президентом, а пошли по этому пути? – спросили у Руаяль студенты.- Я на самом деле занимала очень много постов, была депутатом, министром. Считаю, что моя карьера далеко не завершена, — отметила Руаяль.- Сейчас полыхает скандал вокруг Саркози. Как вы считаете, если бы не эти деньги, которые он получил, как считают французские следователи незаконно, мог бы исход президентской гонки быть другим?- Хотелось бы дождаться окончания судебного процесса. Но я считаю — и я написала об этом в своем Twitter — что граждане имеют право знать, велась ли борьба на равных условиях .Сеголен Руаяль уезжает из России, как она сама надеется, ненадолго. Следующая цель здесь — посетить Якутию, где находится полюс холода. Парадокс: в самой холодной сфере сотрудничества России и Франции сейчас теплее всего.