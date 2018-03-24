Взрыв в египетской Александрии был направлен на главу управления безопасности, он как раз находился на улице Аль-Муаскар ар-Руманий.
Взрыв в египетской Александрии был направлен на главу управления безопасности. В момент взрыва он как раз находился на улице Аль-Муаскар ар-Руманий.
О состоянии мужчины не сообщается.
Ранее поступили сведения, что неподалеку от улицы Аль-Муаскар ар-Руманий была подорвана заминированная машина, четыре человека были ранены, один полицейский погиб.
Квартал оцеплен, проводятся следственные мероприятия, передает ТАСС.