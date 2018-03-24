Это раскачивает всю систему международных отношений - так зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал сообщение американского телеканала CNN о полученных президентом США рекомендациях выслать российских дипломатов. По мнению депутата, ряд СМИ и определенные заинтересованные лица продолжают нагнетать истерию и развивать антироссийские настроения.

Это "раскачивает всю систему международных отношений" — так зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал сообщение американского телеканала CNN о полученных президентом США рекомендациях выслать российских дипломатов.О том, что Совет национальной безопасности США рекомендовал Дональду Трампу выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, CNN сообщил со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией. По данным телеканала, решение может быть принято в ближайшее время."Это есть нарушение всяческих международных прав. Это раскачивает всю систему международных отношений", — заявил Чепа.По мнению депутата, ряд СМИ и определенные заинтересованные лица продолжают нагнетать истерию и развивать антироссийские настроения, передает РИА Новости. Все это, как и прежде, не способствует решению больших проблем, существующих в мире и осложняющих как двусторонние, так и многосторонние отношения. И все это "делается по абсолютно необоснованным, непроверенным фактам, голословно", добавил Чепа.По сообщению CNN, решение направить президенту Трампу рекомендацию о высылке российских дипломатов было принято после встречи на высоком уровне в Белом доме в среду, 21 марта. На ней Совет национальной безопасности США разработал несколько вариантов действий против России, и самый жесткий из них — сценарий с высылкой дипломатов — и стал приоритетным по итогам встречи.При этом в рекомендации не указано количество российских дипломатов, которых, с точки зрения Совета нацбезопасности, президенту США следует выслать, передает "Интерфакс".По данным CNN, если Трамп решит последовать данной рекомендации, соответствующее решение "будет принято в ближайшее время — возможно, в начале следующей недели" По данным источника телеканала, США хотели бы посмотреть, что предпримут члены Евросовета.Как сообщил CNN высокопоставленный иностранный дипломат, Германия, Франция, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Нидерланды, Болгария, Ирландия и некоторые другие страны "скорее всего, вышлют россиян в понедельник".