В Гороховце госавтоинспектор совместно с участковым уполномоченным полиции провели комплексное мероприятие, направленное на безопасное поведение детей на улице.

В преддверии весенних каникул, в рамках Недели детской дорожной безопасности инспектор ГИБДД Отделения МВД России по Гороховецкому району совместно с участковым уполномоченным полиции провели комплексное мероприятие, направленное на безопасное поведение детей на улице. Участниками мероприятия стали ребята из Центра детского творчества «Росинка», который они посещают независимо от наступающих каникул. Старший участковый уполномоченный полиции майор полиции А.В. Луковников рассказал детям основные правила личной безопасности. Полицейский акцентировал внимание ребят на том, что категорически запрещено гулять по замерзшим водоемам, лед на которых может треснуть в любую минуту, также не стоит ходить вдоль зданий – снег и сосульки, которые могут упасть с крыши, нанесут серьезные травмы. Особое внимание во время встречи майор полиции уделил профилактике хулиганских действий.В свою очередь инспектор ГИБДД лейтенант полиции Н.В. Борина вновь напоминала присутствующим о строгом соблюдении Правил дорожного движения, необходимости использования световозвращающих элементов. Повторила с ребятами правила перехода проезжей части, объяснила, где и как правильно переходить проезжую часть, какие меры безопасности должны соблюдать пешеходы во время движения. Лейтенант полиции совместно с педагогом Центра провела с ребятами «пешеходную экскурсию». Для этого все прошли к ближайшему пешеходному переходу, где полицейские показали ребятам элементы дороги – проезжую часть, тротуары, дорожные знаки, рассказав о их назначении. Инспектор ГИБДД рекомендовала детям, подходя к проезжей части, убрать сотовые телефоны и наушники, по возможности снять капюшоны и, убедившись в безопасности, начинать движение. Вместе со взрослыми ребята прошли «безопасным маршрутом».