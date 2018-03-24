Один из руководителей формулической команды Williams, технический директор Падди Лоу высказал неудовольствие выступлением гонщиков своей конюшни в квалификации Гран-при Австралии. Как уже сообщали Вести.Ru, россиянин Сергей Сироткин занял 19-е место, а Лэнс Стролл – 14-е.

Один из руководителей формулической команды Williams, технический директор Падди Лоу высказал неудовольствие выступлением гонщиков своей "конюшни" в квалификации Гран-при Австралии. Как уже сообщали 33Live.RuRu, россиянин Сергей Сироткин занял 19-е место, а Лэнс Стролл – 14-е."В целом мы показали разочаровывающий результат, потому что и пилоты, и болиды имели больший потенциал, — цитирует Лоу "Спорт-экспресс" со ссылкой на официальный сайт Williams. – У нас два молодых гонщика, один из них новичок, другому всего 19 лет. Они оба прогрессируют. Но нам нужно многое сделать в развитии машины в ближайшее время".По словам Лоу, в первом сегменте круга на автодроме "Мельбурн-парк" Сироткин и Стролл показали хорошие стартовые попытки: "Сергей прогрессировал на втором круге, но допустил ошибку во втором секторе, который стоил ему шанса попасть во второй сегмент. Лэнс ошибся в третьем повороте".