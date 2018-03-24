Российский фигурист Михаил Коляда завоевал бронзу на чемпионате мира по фигурному катанию в итальянском Милане. Спортсмен потерял шансы на серебро после двух падений по итогам проката произвольной программы.

Российский фигурист Михаил Коляда завоевал бронзу на чемпионате мира по фигурному катанию в итальянском Милане. Спортсмен потерял шансы на серебро после двух падений по итогам проката произвольной программы.После короткой программы Коляда с результатом в 173,50 балла занимал второе место. Судьи снизили оценку из-за двух досадных ошибок, общая сумма баллов по итогам двух прокатов составила 272,32 – это позволило претендовать только на бронзу первенства.Серебряную медаль получил японец Шома Уно. Примечательно, что он выступал на соревновании с травмой ноги.На первом месте оказался 18-летний американец Натан Чен. Он исполнил в прокате произвольной программы сразу шесть сложных прыжков.Материал дополняется