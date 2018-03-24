Чем ответил Telegram на требования Роскомнадзора, что творится вокруг Facebook, какое отношение к России имеет огромный бизнес интернет-знакомств и зачем Google нужны фотоаппараты, которые никто не покупает — главные события мира высоких технологий за неделю прямо сейчас в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.

Чем ответил Telegram на требования Роскомнадзора, что творится вокруг Facebook, какое отношение к России имеет огромный бизнес интернет-знакомств и зачем Google нужны фотоаппараты, которые никто не покупает — главные события мира высоких технологий за неделю прямо сейчас в итоговом выпуске программы 33Live.Runet с Павлом Кушелевым.В этом выпуске:— Sony представила российским журналистам свои флагманские смартфоны Xperia XZ2 и XZ2 Compact. В новинках Sony присоединились к общему тренду на увеличение цены топовых смартфонов — полноразмерный флагман обойдется в 60 000 рублей, а компактный — в 50 000.— Самая шумная новость минувшей недели — очередная попытка российских властей приструнить мессенджер Telegram, которая может закончиться его блокировкой в нашей стране.— В области технологий для беспилотных автомобилей самое важное на этой неделе (да и что там — в этом году) событие оказалось весьма печальным. Впервые под колесами машины-автомата погиб человек. Трагедия эта делает актуальными целый ряд проблем даже не технического свойства — до сих пор до них руки просто не доходили.— За рубежом главной околотехнологической темой уходящей недели стал очередной скандал вокруг Facebook. Похоже, что несчастливый для социальной сети Марка Цукерберга год не закончился вместе с календарным.— Еще один скандал случился в отрасли интернет-служб знакомств. Компания Match Group, которой принадлежит дейтинговый сервис Tinder, подала в суд на успешно развивающегося конкурента с российскими корнями — Bumble — из-за нарушения патентных прав. Этот произошло после двух неудачных попыток Match купить Bumble.— Фотостартап Lytro в самом начале своего пути выглядел просто как революция в фотографии. Но, оказалось, что инновационные камеры с технологией "светового" поля, позволяющей выбрать точку фокусировки уже после съемки, потребителям не очень-то и нужны. В итоге оказались нужны только технологии Lytro, и не потребителям, а Google — возможно, из-за перспектив их применения в производстве VR-контента.— Фишка недели: Картографика