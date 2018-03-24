Защитники сборной России по футболу Константин Рауш и Роман Нойштедтер отправились в бар сразу разгрома от команды Бразилии. Примечательно, что именно плохую игру в обороне многие считают причиной поражения со счетом 0:3.

Защитники сборной России по футболу Константин Рауш и Роман Нойштедтер отправились в бар сразу разгрома от команды Бразилии. Примечательно, что именно плохую игру в обороне многие считают причиной поражения со счетом 0:3.Информация о том, как проводят время Рауш и Нойштедтер, появилась в профильном Telegram-канале "Мутко против". Гражданские журналисты выложили видео, на котором якобы запечатлены футболисты: они входят в модный столичный бар "Дюран".Ролик быстро заметили в руководстве Российского футбольного союза. Футболисты были оштрафованы. "Мы понимаем, что подобное поведение сказывается на имидже сборной, дает повод для ненужных разговоров и обсуждений", – отметили спортивные чиновники. При этом представители организации подчеркнули, что членам сборной специально выделили свободное время, чтобы они увиделись с родственниками и близкими.Рауш и Нойштедтер также прокомментировали случившееся. Они попросили прощения у болельщиков. "В дальнейшем будем делать все возможное, чтобы не повторить подобных ошибок и оставаться в числе кандидатов в национальную команду", – гласит текст заявления провинившихся спортсменов, опубликованный на сайте РФС.Напомним, что товарищеский матч между сборными России и Бразилии прошел 23 марта. Игра завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей. В ходе встречи оборона российской команды часто позволяла расстреливать вратаря Игоря Акинфеева почти в упор, что стало одной из причин разгромного поражения.Примечательно, что Рауш и Нойштедтер не выходили на поле. Первый не был включен в заявку на матч, а второй провел его на скамье запасных.