Руководитель британского центра исследований отравляющих веществ Портон-Даун Гэри Эйткенхед заявил в интервью BBC, что утечек токсичных веществ из лаборатории зафиксировано не было. Факт, что бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены недалеко от лаборатории, - всего лишь совпадение.

Руководитель британского центра исследований отравляющих веществ Портон-Даун Гэри Эйткенхед заявил в интервью BBC, что утечек токсичных веществ из лаборатории зафиксировано не было. Факт, что бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены недалеко от лаборатории, — всего лишь совпадение.Эйткенхед подчеркнул, что в центре высочайший уровень контроля и безопасности. "У нас есть полная уверенность, что отсюда во внешний мир ничего просочиться не могло", — отметил Гэри Эйткенхед, добавив, что намеки на соседство лаборатории и места, где были найдены Скрипали, "раздражающие".Бывший разведчик и его дочь были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта, напоминает "Коммерсант". Великобритания обвинила в произошедшем Россию. Представители МИД РФ назвали события в Солсбери "очередной грубо сфальсифицированной авантюрой". Мысль об организаторах авантюры развил Игорь Кириллов – начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Российской Федерации. Именно он напомнил о лаборатории Портон-Даун, которая "по счастливой случайности" расположена в нескольких километрах от города Солсбери.