Популярный исполнитель Алексей Глызин стал очередным звездным гостем передачи Леры Кудрявцевой Секрет на миллион. Артист рассказал о своих родителях и признался, что до сих пор не может смириться со смертью матери.

Популярный исполнитель Алексей Глызин стал очередным звездным гостем передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Артист рассказал о своих родителях и признался, что до сих пор не может смириться со смертью матери.Родители Алексея Глызина расстались, когда он был еще маленьким. Его мать была инвалидом. В 1941 году кто-то толкнул ее под поезд, и ей отрезало руку. Тем не менее, женщина нашла свое место в жизни – она работала в Министерстве путей сообщения. Однако в одиночку она не могла справиться с работой и ребенком, поэтому ей пришлось отдать сына в интернат. Впрочем, в каникулы его забирала к себе бабушка.Отца Глызин практически не помнит. Он знает, что его звали Сергей, он был душой компании, выпивал, но совсем не это стало причиной разрыва. Артист предположил, что его отец встретил другую женщину. Глызин рассказал, что после расставания с его родителем мать встретила другого мужчину, его тоже звали Сергей. Он стал его отчимом.Глызин общался с сестрой отца, от нее он узнал о его смерти. Для певца мать была самым близким человеком. До последнего часа она жила с ним. У нее была собственная комната в особняке Алексея. После смерти матери он ничего не трогал в обстановке, он заходит в помещение, зажигает свечи и разговаривает с ней.Когда Лера Кудрявцева показала сюжет о доме и матери певца, у Алексея на глазах выступили слезы. Он не сдержался и беззвучно заплакал. Телеведущая сочувственно выдержала паузу, а потом спросила, как умерла его мать. Глызин рассказал, что у нее случился один инсульт за другим. В итоге, у родительницы певца просто остановилось сердце. Ей было 87 лет.