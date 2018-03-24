Участник президентской гонки Павел Грудинин выполнил обещание и сбрил усы. Фотографию он выложил в Instagram.

Участник президентской гонки Павел Грудинин выполнил обещание и сбрил усы. Фотографию он выложил в Instagram."Добрый день! Вчера ЦИК огласила окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово, значит, надо его сдерживать", — написал Грудинин в Instagram.Публикация от Павел Грудинин (@grudinin2018) 24 Мар 2018 в 2:25 PDTМежду тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, находившийся несколько лет в аналогичной ситуации, не стал давать советов бывшему кандидату от КПРФ."Я не могу это в личном плане делать, таких советов давать. Я не думаю, что имею на это право. Этого (выполнения пари) может потребовать только тот, кому он обещал", — сказал он.Политик поспорил с видеоблогером на то, что сбреет усы, если наберет меньше 15 процентов голосов. В противном случае Дудь должен побриться налысо . По данным ЦИК, Грудинин не набрал даже 12 процентов и стал вторым. Утром 19 марта блогер напомнил в соцсетях об этом споре, опубликовав фотографию советского бритвенного станка.Однако Грудинин сбривать усы не стал, сославшись на то, что выборы были нечестными. В ответ он заявил: "Как только он (Дудь) на камеру скажет, что он считает эти выборы честными, то я сразу при нем побреюсь".Между тем, после дня выборов у пользователей Сети появилась возможность самостоятельно побрить одного из участников спора. Портал Sports.Ru запустил онлайн-игру в ответ на отказ Грудинина расставаться с усами.