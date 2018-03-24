В эфире передачи Давай поженимся! две блондинки устроили настоящий стриптиз. За горячее представление ведущая Лариса Гузеева поблагодарила Филиппа Киркорова.

В эфире передачи "Давай поженимся!" две блондинки устроили настоящий стриптиз. За горячее представление ведущая Лариса Гузеева поблагодарила Филиппа Киркорова.Запись откровенного танца была опубликована в Instagram. Ролик выложила сама Гузеева: судя по всему, она осталась под впечатлением от неожиданного номера."Папа и сын в одной из программ! По– моему прелесть! Спасибо моему дорогому Филиппу за настроение! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)" – подписала видео она. Блондинки танцевали для двух мужчин под хит короля российской эстрады "Цвет настроения синий".Примечательно, что пользователи Сети негативно отреагировали на произошедшее. Многие подписчики Гузеевой считают, что такие пошлые номера не должны показывать на главном федеральном канале страны."Ужас, раньше передача лучше была", – сокрушается комментатор. "Не верю!!!!!!!! Это что ваша передача?" – недоумевает другой. "Правда? Такое в вашей программе бывает? Куда мир катится!?!?!" – присоединяется к обсуждению третий моралист.Один из пользователей выразил мнение, что девушки перепутали передачу. Он решил, что откровенный номер готовили для шоу на ТНТ.Когда выпуск передачи выйдет в эфир, остается неизвестным. Сама ведущая пока не прокомментировала скандал.