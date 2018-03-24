Власти Финляндии сообщили о получении официального запроса Испании на выдачу бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона.

Власти Финляндии сообщили о получении официального запроса Испании на выдачу бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, пишет РИА Новости.Финская полиция начала обмен данными с испанской. Прокуратура Финляндии уведомлена о требовании и рассмотрит требование испанцев.В пятницу судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона, бывших советников женералитета Тони Комина, Меричель Серрет, Луиса Пуча, бывшего советника образования Клары Понсати и генсека "Левых республиканцев Каталонии" Марты Ровиры.