Информация о том, что известных артистов Брэда Питта и Дженнифер Энистон застали за поцелуем, стала настоящим шоком. По всей видимости, скандальный снимок оказался подделкой.

Информация о том, что известных артистов Брэда Питта и Дженнифер Энистон застали за поцелуем, стала настоящим шоком. По всей видимости, скандальный снимок оказался подделкой.До правды докопались дотошные журналисты. Похоже, авторы таблоида Star просто соединили два старых фото Питта и Энистон.Один из снимков была сделана в далеком 2009 году. Автор запечатлел Дженнифер Энистон целующейся с актером Джейсоном Бейтманом.Второй кадр появился в Сети в 2010 году. На фотографии Брэд Питт целуется с женой Анджелиной Джоли.Судя по всему, сотрудники издания хорошо поработали с изображениями, а затем соединили Питта и Энистон. Похоже, что именно таким образом появился снимок, из-за которого разразился страшный скандал, передает портал Gossipcop.Напомним, что Джоли пришла в ярость после появления интимной фотографии. Как писали Dni.Ru, актриса была шокирована поведением мужа.О чувствах артистки рассказал ее знакомый. "Энджи не хочет верить, что Брэд и Джен снова могут видеть друг друга. Ее раздирает ревность из-за того, что Брэд мог обратить внимание на свою бывшую. Развод был тяжелым для Анджелины, но у нее все еще есть очень сильные чувства к Брэду", – заявил он.