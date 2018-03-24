Правительство Германии не комментирует публикацию The Times, которая утверждает, что около 20 стран ЕС, в том числе ФРГ, могут последовать примеру Великобритании и выслать российских дипломатов в качестве ответной меры на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Правительство Германии не комментирует публикацию The Times, которая утверждает, что около 20 стран Европейского союза, в том числе ФРГ, могут последовать примеру Великобритании и выслать российских дипломатов, якобы связанных с разведкой, в качестве ответной меры на отравление в городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.Как напомнил в субботу представитель правительства этой стран, на эту тему уже высказалась накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель. По ее словам, помимо уже обговоренного отзыва для консультаций из Москвы посла ЕС Маркуса Эдерера, "необходима дополнительная реакция". "К этому мне нечего добавить", — отметил представитель правительства Германии.Согласно информации The Times, выслать российских дипломатов, "связанных со шпионской сетью Москвы", готовятся Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и еще ряд других стран.Между тем посол России в ФРГ Сергей Нечаев указал на высокое значение германо-российских отношений и на то, что едва ли их ухудшение пойдет кому-либо на пользу. "Мы очень надеемся, что наши германские партнеры не будут играть по чужим правилам, да еще и с закрытыми глазами. Едва ли это в интересах всех нас", — цитирует слова российского дипломата ТАСС. Нечаев добавил, что РФ выступает "за открытое и основательное расследование дела" Скрипаля.Тем не менее Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ такое же количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.