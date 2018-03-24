Известная оперная певица Мария Максакова дала большое интервью. Она рассказала о ходе расследования убийства ее мужа Дениса Вороненкова.

Известная оперная певица Мария Максакова дала большое интервью. Она рассказала о ходе расследования убийства ее мужа Дениса Вороненкова.Исполнительница призналась, что заказчиком преступления является именно Владимир Тюрин, ее бывший гражданский супруг. При этом остается только гадать, действовал ли он по собственной инициативе, или кто-то помогал ему в реализации злодеяния. Такие слова по-настоящему шокируют: многие до конца не верили, что отец детей Максаковой мог решиться на этот ужасный шаг."На нем пока все обрывается. Сообща, не сообща он действовал, помогал ему кто-то – эти выводы мы делаем косвенно, исходя из того, что многолетнее преследование Дениса", – рассказала Максакова. По ее словам, следствие уже доказало причастность Тюрина к громкому убийству.Артистка заявила, что расследование – большая победа с точки зрения криминалистики, несмотря на то, что никаких фактических результатов нет даже спустя год после убийства. Певица добавила, что подозрения практически разу пали на Тюрина. "Но я не была уверена, что следствию удастся выявить этот след, и какое-то время просто жила с этим знанием", – отметила она.По словам Максаковой, предполагаемый заказчик жуткого преступления даже издевался над ней. Исполнительница считает, что это выглядело очень цинично. "Как по-иезуитски посоветовал мне Тюрин в своим смсках: "Время так коротко, знай и живи". Он понял, что я знаю, но, видимо, был уверен, что никакого официального обвинения ему предъявлено никогда не будет", – цитирует артистку сайт "Московский комсомолец".Напомним, что Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева 23 марта 2017 года. Злоумышленник напал на него на выходе из отеля. Муж Максаковой скончался на месте от полученных ранений.