Регистратор запечатлел момент аварии с участием машины скорой помощи. Автомобиль медиков вылетел с заснеженной дороги и перевернулся. К счастью, в результате инцидента никто из его участников серьезно не пострадал.

Авария с участием медицинского автомобиля УАЗ произошла утром 23 марта на автодороге Спасская Полисть — Малая Вишера в Новгородской области.Водитель скорой помощи не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась.По словам автора видео, медики возвращались с вызова – до этого они отвезли больного в Великий Новгород.В салоне авто, помимо водителя, находился врач. К счастью, в результате ДТП никто из них серьезно не пострадал.