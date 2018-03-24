Столкновение грузового автомобиля и легковушки в Московской области попало в объектив регистратора. В результате аварии водитель Лады получил травму головы, перелом ключицы и в бессознательном состоянии был доставлен в больницу.

Автомобильный регистратор запечатлел момент серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего, по словам автора ролика, в пятницу, 23 марта, на пересечении Носовихинского шоссе с Большой Покровской улицей около Павловского Посада.Водитель "Лады" попытался миновать перекресток. Судя по всему, в этот момент для него горел запрещающий сигнал светофора, однако мужчина, находившийся за рулем легковушки, по какой-то причине проигнорировал этот факт.В результате машина оказалась прямо на пути у грузовика."МАЗ" врезался в легковой автомобиль и потащил его перед собой. Через несколько мгновений оба транспортных средства врезались в придорожное ограждение.Как рассказал пользователь, разместивший запись в сети, водитель "Лады" оказался единственным, кто серьезно пострадал в ДТП. Он получил травмы головы, перелом ключицы и в бессознательном состоянии был доставлен в лечебное учреждение.