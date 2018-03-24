В Тульской области аварийно сел вертолет Ми-8 МЧС России. Причина – срабатывание. датчика неисправности фильтра правого двигателя,

В Тульской области аварийно сел вертолет Ми-8 МЧС России. Причина – срабатывание. датчика неисправности фильтра правого двигателя,Вертолет вылетел из Воронежа, через 100 километров на табло загорелась красная лампочка, и командир решил посадить машину. После промывки фильтра Ми-8 перелетел в Кураково на вертолетную площадку.Обстоятельства инцидента уточняются, передает РИА Новости.