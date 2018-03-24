Российский теннисист Михаил Южный во втором круге теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) одержал победу над люксембургским соперником Жилем Мюллером. Россиянин проиграл первый сет 4:6, однако в следующих сетах был сильнее 6:4, 6:2.

Российский теннисист Михаил Южный во втором круге теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) одержал победу над люксембургским соперником Жилем Мюллером. Россиянин проиграл первый сет 4:6, однако в следующих сетах был сильнее 6:4, 6:2 и одержал победу, которая позволила выйти в третий круг.Следующим соперником Южного станет Джон Изнер из США, являющийся 14-м номером посева. Во втором раунде он переиграл чеха Иржи Веселы (7:6, 1:6, 6:3).Также из представителей России свой матч второго круга сыграл Андрей Рублев, однако ему не удалось отпраздновать победу по итогам поединка с канадцем Вашеком Поспишилом (6:7, 4:6). Позже в субботу Евгений Донской встретится с испанцем Давидом Феррером, Дмитрий Медведев – с немецким теннисистом Александром Зверевым, а Карен Хачанов – с Мариушом Копилом из Румынии.