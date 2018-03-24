Автомобили оказались погребены под снегом в результате схода лавина на поляне Азау в Кабардино-Балкарии. По предварительной информации, никто из людей, находившихся в районе ЧП в момент инцидента, не пострадал.

Утром 24 марта снежная лавина сошла на автомобильную стоянку на поляне Азау в Приэльбрусье. Очевидцы запечатлели произошедшее на видео.На записях видно, как большая масса снега сползает на площадку, где были припаркованы машины и находились люди.В настоящее время о пострадавших в результате инцидента не сообщается.На месте работают спасатели, которым предстоит выяснить, сколько именно машин оказалось под завалом и не находились ли внутри люди."Лавина влажная, шла медленно, часть машин сдвинула, часть разбросала, но сколько-то погребено под снегом, — сообщил дежурный. — Сейчас спасатели раскапывают, ведут опрос людей. Под сошедшей лавиной примерно половина стоянки", — приводит слова оперативного дежурного Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда "Интерфакс".