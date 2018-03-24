Сообщения о вербовке Надежды Савченко российскими властями во время ее заключения в России - полная чушь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Савченко - глубоко внутреннее дело Украины.

Сообщения о вербовке Надежды Савченко российскими властями во время ее заключения в России — полная чушь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии", — сказал он в интервью телеканалу "МИР 24", добавив, что Савченко — "глубоко внутреннее дело Украины".В четверг, 22 марта, депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко была задержана по подозрению в подготовке теракта в здании украинского парламента, а также в правительственном квартале. На следующий день Шевченковский районный суд Киева избрал для Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца — до 20 мая, передает РИА Новости.Песков предлагает посмотреть, примут ли лидеры стран ЕС "сегодня до конца дня какое-то заявление к властям в Киеве с требованием дать свободу Савченко". По версии украинской Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники, задумав совершить теракты, составили поэтапный план действий. Планировалось, в том числе, применение гранатометов и минометов.Ранее Савченко уже признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако все это, по ее словам, было "сюрреализмом и политической провокацией", а основной ее целью было "показать властям, что они тоже смертны".В России Савченко в марте 2016 года приговорили к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Как установил суд, 17 июня 2014 года именно она корректировала работу артиллерии по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которой погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года президент России помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину.В случае голодовки Надежда Савченко будет находиться под усиленным наблюдением врачей, заявил глава Минюста Украины Павел Петренко. По его словам, существует "четкий регламент обращения с теми задержанными, кто не употребляет пищу".Арестованные находятся под наблюдением медиков, а в случае объявления голодовки врачи предпринимают меры для "поддержания их жизнеспособности", рассказал Петренко в эфире украинского "5 канала". Так он ответил на вопрос, могут ли Савченко кормить принудительно, передает ТАСС.