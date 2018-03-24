Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль просил у Владимира Путина разрешения вернуться в Россию. Нет. Это не так, - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль просил у Владимира Путина разрешения вернуться в Россию. "Нет. Это не так", — сказал Песков.О письме Путину, в котором Скрипаль якобы попросил у российского президента прощения и разрешения вернуться в страну, рассказал британской "Би-Си-Си" бывший одноклассник перебежчика Владимир Тимошков. По словам Тимошкова, о том, что он написал письмо Путину, Скрипаль рассказал ему в разговоре по телефону после своего приезда в Великобританию. Сообщается, что причиной было желание Скрипаля увидеть свою мать, братьев и других родственников, живущих в России.Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта. Британская сторона заявляет, что к отравлению Скрипалей причастна Россия, Москва это категорически отрицает, передает РИА Новости.Премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против России в связи с инцидентом в Солсбери — в частности, о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД России объявил о принятии ответных мер. До 20 стран Европейского союза могут последовать примеру Великобритании и выслать российских дипломатов, якобы связанных с разведкой, в качестве ответа на отравление Скрипаля.Президент РФ Владимир Путин напомнил, что у России нет химического оружия, и заявил, что Россия готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля. Однако, по его словам, для этого должна быть заинтересованность и другой стороны.