Хавбек футбольной сборной Португалии и испанской Барселоны Андре Гомеш может сменить команду уже во время летнего трансферного окна. При этом на португальца претендуют итальянский Милан и клуб английской премьер-лиги Ливерпуль.

Хавбек футбольной сборной Португалии и испанской "Барселоны" Андре Гомеш может сменить команду уже во время летнего трансферного окна. При этом на португальца претендуют итальянский "Милан" и клуб английской премьер-лиги "Ливерпуль".Представители английской команды контактировали с братом и агентом португальца, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на ряд британских изданий. Немецкий наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассматривает Гомеша в качестве замены Эмре Джану, который может покинуть мерсисайдский клуб.В свою очередь и скауты из Милана пристально наблюдают за игрой 24-летнего полузащитника из состава чемпионов Европы, в частности, представители "россонери" были на очередной игре сборной Португалии, сообщает MilanNews.It. Как считают инсайдеры, способствовать переходу Гомеша может его партнер по португальской команде Андре Силва, играющий в составе "Милана".