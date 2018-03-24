Петр Порошенко поблагодарил Дональда Трампа за поддержку проекта бюджета на 2018 год, который предусматривает выделение Киеву 620,7 миллиона долларов помощи.

Петр Порошенко поблагодарил Дональда Трампа за поддержку проекта бюджета на 2018 год, который предусматривает выделение Киеву 620,7 миллиона долларов помощи. На своей странице в Facebook президент Украины назвал это мощным и своевременным сигналом, который показал "поддержку развития Украины путем демократических преобразований".Как стало известно ранее, палата представителей конгресса США увеличила расходы на поддержку Украины в своем бюджете. Документ 23 марта подписал президент Дональд Трамп. Отмечается, что из выделенных денег 200 миллионов пойдут на военно-техническую помощь.