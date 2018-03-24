Проблему полигона Ядрово нужно решать мирным путем, заявил исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев. Он попросил не брать с собой на запланированное мероприятие детей, потому что в толпе наверняка будут провокаторы.

Проблему полигона "Ядрово" нужно решать мирным путем, заявил исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев и попросил не брать с собой на мероприятие детей, потому что в толпе будут провокаторы. А задача – спокойно справиться с ситуацией, чтобы запаха не было, а район мог развиваться, передает РИА Новости.В то же время власти Подмосковья просят полицию пресечь попытки несанкционированного сброса мусора в Волоколамском районе. Зампред правительства Московской области Александр Чупраков уведомлен о таких инцидентах. На круглом столе Чупраков сообщил, что за чистотой на придорожных полосах должны следить структуры регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, а на остальных территориях — руководители муниципальных образований. И предложил жителям Волоколамска найти волонтеров для совместной работы с муниципальными властями и правоохранительными органами, передает "Интерфакс".Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. На территории подмосковного "Ядрово" введен режим ЧС из-за неприятного запаха с полигона. 21 марта на полигоне произошел выброс свалочного газа. К врачам обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.