В мексиканском курортном городе Тулум обнаружены мертвыми четыре гражданина США, бывшие членами одной семьи.

В мексиканском курортном городе Тулум обнаружены мертвыми четыре гражданина США, бывшие членами одной семьи. Такие данные сообщили представители генеральной прокуратуры штата Кинтана-Роо.В настоящее время власти ведут расследование по факту обнаружения четырех тел в туристическом комплексе в Тулуме. В процессе проверки ни на телах, ни в помещении не было обнаружено следов насилия.По предварительным данным, американская семья приехала в Мексику 15 марта. Они должны были вернуться в США 21 марта, передает РИА Новости. Однако этого не произошло, и их друзья забеспокоились.Среди американцев, умерших в Мексике, — двое детей, мальчик и девочка.