Сотрудники Правового управления ГУ МВД России по г. Москве организовали для детей из подшефной школы необычную экскурсию...

Сотрудники Правового управления ГУ МВД России по г. Москве организовали для детей из подшефной школы необычную экскурсию.Для учеников ГБОУ г. Москвы Школа № 1384 была организована экскурсия в музей Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по г. Москве, задачей которого является непосредственное производство различных экспертиз по уголовным делам и делам об административных правонарушениях, а также исследований при проверке информации о преступлениях.Вниманию школьников представили экспозицию, собирать которую начали в 40-х годах прошлого века. В богатой коллекции оружия экземпляры систематизированы по видам и калибрам. Самый малый – 2,7 мм – выглядит довольно скромно. Коллекция славится экспонатами, которые когда-то принадлежали крупным политическим лидерам: Владимиру Ленину, Иосифу Сталину, Герману Герингу.Экспозиция вызвала у ребят большой интерес. В конце экскурсии школьники и преподаватели выразили благодарность представителям ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве и сотрудникам Правового управления за предоставленную возможность посетить музей.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве