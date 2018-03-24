25 марта на телеканале Россия 1 - грандиозная премьера. Впервые на телеэкране объединились два суперпроекта: Всероссийский конкурс юных талантов Синяя птица и популярный семейный блокбастер Последний богатырь. Получился Сказочный сезон.

25 марта на телеканале "Россия 1" - грандиозная премьера. Впервые на телеэкране объединились два суперпроекта: Всероссийский конкурс юных талантов "Синяя птица" и популярный семейный блокбастер "Последний богатырь". Получился "Сказочный сезон".Будущее кино рождается прямо на съемочной площадке телевизионного проекта. Такое на ТВ зритель увидит впервые. Это сказка, сделанная людьми, где маленькие волшебники и есть главные герои специального сказочного сезона конкурса "Синяя птица. Последний богатырь".Юные таланты попадут в то самое магическое Белогорье, здесь познакомятся с богатырем Иваном, а кто-то и поразит его своими сверхспособностями.И такой шанс на проекте есть у всех детей. Победителю сказочного сезона достанется невероятный приз-мечта: участие в съемках продолжения любимого фильма "Последний богатырь".Иван переживает за каждого, отправляя на сцену "Синей птицы". Кстати, из мира Белогорья на "Мосфильм" дети попадут, как в фильме, через магический портал в дупле старого дуба. Но прежде чем показать всем, на что способны, — небольшая, но обязательная остановка.Путь в киносказку для участников «Синей птицы» начинается, как и положено в кино, на красной ковровой дорожке. Здесь участники вместе с именитыми артистами дают интервью, фотографируются для прессы, а дальше — прямая дорога на сцену "Синей птицы".В сказочном сезоне зрители увидят новых и уже хорошо знакомых нам юных артистов — участников прошлых лет — ведь мечта о большом кино есть у каждого ребенка."Этим детям можно позавидовать, они все заслуженно уже в индустрии", — говорит актер Александр Петров.Прославленные артисты, пришедшие поддержать участников, не расстаются с ними и после выступлений — уже как коллеги общаются и делятся опытом, фотографируются на память.Юный пианист растрогал настолько, что наши блистательные актеры, которые присоединились к народным артистам в жюри конкурса, не могут найти слов от восторга.Кому из этих удивительно талантливых детей откроется дорога теперь и в кино? 25 марта в 18:30 зрители окажутся в настоящей сказке, в специальном сезоне "Синяя птица. Последний богатырь". К званию "главной детской телесцены страны" теперь впору прибавлять еще и приставку "кино".