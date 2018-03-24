Газета New York Times выяснила новые подробности скандала с утечкой личных данных десятков миллионов пользователей Faceboo.

Газета New York Times выяснила новые подробности скандала с утечкой личных данных десятков миллионов пользователей Facebook, пишет РИА Новости. Источники в компании Cambridge Analytica рассказали журналистам, что услугами британской фирмы, собравшей профили 50 миллионов человек, пользовался новый советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.Политический комитет John Bolton Super PAC еще в 2014 году заплатил Cambridge Analytica 1,2 миллиона долларов за данные социологических опросов. Cambridge Analytica выделяла целевую аудиторию на основе поведения людей при распространении информации на основе психографических данных.Бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли пояснил, что политическая реклама использовалась не только в кампании Дональда Трампа, но для сенатора-республиканца Тома Тиллиса, баллотировавшегося в 2014 году от штата Северная Каролина.Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей начала следствие в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica. Работу соцсети Facebook проверят в Израиле, Канаде и Великобритании. В четверг Марк Цукерберг извинился, что не оправдал доверия пользователей.Индия также требует от Cambridge Analytica отчета, действовала ли она в Индии и какова была эта деятельность. Индийские власти также хотят узнать имена заказчиков услуг фирмы в стране. По сведениям прессы, договоры с Cambridge Analytica или с ее индийским филиалом могли иметь и правящая в Индии Бхаратия джаната парти и ведущая оппозиционная партия Индийский национальный конгресс.