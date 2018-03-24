Главная особенность конфликта в Сирии заключается в том, что государства-противники ведут против нее скрытые действия, не втягиваясь в прямой военный конфликт. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Главная особенность конфликта в Сирии заключается в том, что государства-противники ведут против нее скрытые действия, не втягиваясь в прямой военный конфликт. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.По его словам, до того, как Россия поддержала правительство Сирии, страна более четырех лет вела необъявленную войну за право на существование. Когда эта борьба переросла в масштабный конфликт – неизвестно, поскольку ни одна страна войну Сирии не объявляла. Все незаконные формирования в стране вооружаются, финансируются и управляются из-за рубежа, добавил Герасимов.Он отметил, что все последние военные конфликты существенно отличались друг от друга. Изменилось содержание военных действий, возрос пространственный размах, повысилась напряженность и динамичность и сократилось время, затраченное на подготовку и ведение операций.По его словам, боевые действия становятся непрерывными и удаленными, повышается роль радиоэлектронной борьбы, информационно-технического и информационно-психологического воздействия, передает "Интерфакс".