Специалисты кадровой службы проконсультировали граждан об условиях прохождения службы в органах внутренних дел, порядке отбора на службу и имеющихся вакансиях.

Начальник отделения комплектования УМВД России по Владимирской области подполковник внутренней службы Алексей Астафьев совместно с сотрудниками отдела кадров Управления по работе с личным составом приняли участие в ярмарке вакансий «Ищем работу вместе!». Это мероприятие прошло накануне в Центре занятости населения города Владимира.Специалисты кадровой службы провели консультации граждан об условиях прохождения службы в органах внутренних дел и порядке отбора на службу. Все заинтересованные посетители смогли получить информацию о имеющихся вакансиях в УМВД России по Владимирской области и города Владимира, а так же ответы на другие интересующие вопросы. В это время на информационном табло Центра занятости населения демонстрировался рекламный ролик о службе в органах внутренних дел.