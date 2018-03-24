Слухи о том, что Светлана Лобода
беременна от солиста рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, не дают покоя
поклонникам звезды. Что в действительности происходит в жизни певицы –
попробовали разобраться Dni.Ru.
Слухи о том, что Светлана Лобода
беременна от солиста рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, не дают покоя
поклонникам звезды. Что в действительности происходит в жизни певицы –
попробовали разобраться Dni.Ru.
Мы обратились за помощью к
, который заглянул в гороскопы знаменитостей.
"Вокруг Светланы много мужчин, но
она женщина холодная, ищет таких же холодных спутников. Солист группы Rammstein
как раз и обладает подобным темпераментом, поэтому они могли действительно привлечь
друг друга. Но даже если предположить, что эти двое состоят в отношениях, больше трех
лет они не продлятся. Тилль никому не верит, никого не слушает, делает все
по-своему, а Светлана привыкла навязывать свою позицию, и она однозначно жестче. В гороскопе
Линдеманна действительно виден цикл семейственности, который "включился" в начале
января 2017 года и будет активным последующие 4 года. В этот период возможно рождение
детей, разрушение старых союзов. Так что Тилль вполне мог бы быть отцом ребенка
Светланы. Тем не менее, в гороскопе Лободы я вижу судьбоносную встречу с
мужчиной, которая произойдет только через шесть лет, когда певице исполнится 41 год",
– рассказал Шимко.
Несмотря на успех в
шоу-бизнесе, Шимко считает, что в подходящий
момент ей кто-то помог пробиться. "Из Светланы получился бы отменный
предприниматель, так как она любит деньги, обожает их тратить. А вообще, наверное, она
сама не знает, чем бы хотела заниматься в будущем. Если сейчас задать вопрос,
чем бы она хотела заниматься, ответа не будет", – говорит он.
Кроме того, в этом году в
гороскопе певицы эксперт увидел "точечный" переезд. До октября 2018 года будет либо
смена страны, либо города. Точечный – потому что не навсегда. Через 3,5 года
место жительства снова поменяется.
"А в этом году у нее по судьбе – поиск
второй работы. Светлана начнет увлекаться какой-то сферой, которая не имеет прямого
отношения к музыке, и развитие в этой области затянется до 40 лет. Вполне
вероятно, что певица займется продюсированием или станет телеведущей. Нельзя
исключать и ухода в политику, потому что у девушки явно заоблачные амбиции. Работать
на дядю как простые смертные – это не про нее. Ей в принципе сложно работать в
коллективе, так как она крайне жесткая", – отметил астротиполог.
Шимко уверен, что Лобода
забеременела очень вовремя, так как точка декрета в ее гороскопе красиво стояла
35-36 лет. Эксперт считает, что у нее будет возможность родить еще раз в
промежутке с 42 до 43 лет, если захочет и позволит здоровье, которое, кстати, у
Лободы слабое.
Гороскоп указывает Светлане два
пути: либо она работает с утра до ночи, и тогда у нее нет никакой личной жизни
и стабильности в отношениях. Либо она полностью отдает себя семье, но тогда
нужен мужчина с деньгами, которые она сама не заработает.