Слухи о том, что Светлана Лобода беременна от солиста рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, не дают покоя поклонникам звезды. Что в действительности происходит в жизни певицы – попробовали разобраться Dni.Ru.

Слухи о том, что Светлана Лободабеременна от солиста рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, не дают покояпоклонникам звезды. Что в действительности происходит в жизни певицы –попробовали разобраться Dni.Ru.Мы обратились за помощью к, который заглянул в гороскопы знаменитостей."Вокруг Светланы много мужчин, ноона женщина холодная, ищет таких же холодных спутников. Солист группы Rammsteinкак раз и обладает подобным темпераментом, поэтому они могли действительно привлечьдруг друга. Но даже если предположить, что эти двое состоят в отношениях, больше трехлет они не продлятся. Тилль никому не верит, никого не слушает, делает всепо-своему, а Светлана привыкла навязывать свою позицию, и она однозначно жестче. В гороскопеЛиндеманна действительно виден цикл семейственности, который "включился" в началеянваря 2017 года и будет активным последующие 4 года. В этот период возможно рождениедетей, разрушение старых союзов. Так что Тилль вполне мог бы быть отцом ребенкаСветланы. Тем не менее, в гороскопе Лободы я вижу судьбоносную встречу смужчиной, которая произойдет только через шесть лет, когда певице исполнится 41 год",– рассказал Шимко.Несмотря на успех вшоу-бизнесе, Шимко считает, что в подходящиймомент ей кто-то помог пробиться. "Из Светланы получился бы отменныйпредприниматель, так как она любит деньги, обожает их тратить. А вообще, наверное, онасама не знает, чем бы хотела заниматься в будущем. Если сейчас задать вопрос,чем бы она хотела заниматься, ответа не будет", – говорит он.Кроме того, в этом году вгороскопе певицы эксперт увидел "точечный" переезд. До октября 2018 года будет либосмена страны, либо города. Точечный – потому что не навсегда. Через 3,5 годаместо жительства снова поменяется."А в этом году у нее по судьбе – поисквторой работы. Светлана начнет увлекаться какой-то сферой, которая не имеет прямогоотношения к музыке, и развитие в этой области затянется до 40 лет. Вполневероятно, что певица займется продюсированием или станет телеведущей. Нельзяисключать и ухода в политику, потому что у девушки явно заоблачные амбиции. Работатьна дядю как простые смертные – это не про нее. Ей в принципе сложно работать вколлективе, так как она крайне жесткая", – отметил астротиполог.Шимко уверен, что Лободазабеременела очень вовремя, так как точка декрета в ее гороскопе красиво стояла35-36 лет. Эксперт считает, что у нее будет возможность родить еще раз впромежутке с 42 до 43 лет, если захочет и позволит здоровье, которое, кстати, уЛободы слабое.Гороскоп указывает Светлане двапути: либо она работает с утра до ночи, и тогда у нее нет никакой личной жизнии стабильности в отношениях. Либо она полностью отдает себя семье, но тогданужен мужчина с деньгами, которые она сама не заработает.