В этом году бывший украинский лидер будет отмечать 80-летие. В середине 1990-х – 2000-х годах он сыграл значительную роль не только в обустройстве жизни постсоветской Украины, но и выстраивании новых отношений с бывшими союзными республиками. При этом, обратив внимание на начало его жизненного пути, вряд ли кто-то мог с уверенностью сказать, что простому деревенскому пареньку удастся достичь таких политических высот. При этом, его биография изобилует крайне любопытными фактами, о которых простые обыватели знают далеко не все.

В этом году бывший украинский лидер будет отмечать 80-летие. В середине 1990-х – 2000-х годах он сыграл значительную роль не только в обустройстве жизни постсоветской Украины, но и выстраивании новых отношений с бывшими союзными республиками. При этом, обратив внимание на начало его жизненного пути, вряд ли кто-то мог с уверенностью сказать, что простому деревенскому пареньку удастся достичь таких политических высот. При этом, его биография изобилует крайне любопытными фактами, о которых простые обыватели знают далеко не все.ИЗ ГРЯЗИ…Хорошо знающие Леонида Кучму люди всегда отмечают его гибкийум и незаурядные способности, без которых его подъем по социально-политической лестницевряд ли мог бы состояться. Известно, что будущий президент Украины воспитывалсятолько матерью. Она трудилась в колхозе, стараясь поставить на ноги троихдетей, и маленький Леня хорошо знал, что такое нужда. Отец Кучмы, как и многие мужчины, ушел на фронт, откуда не вернулся идолгое время считался пропавшим без вести. Место его захоронения спустя многолет установили поисковые отряды.Активное восхождение по карьерной лестнице Леонид Кучма начал натретьем десятке, работая в конструкторском бюро "Южное", в Днепропетровске. Ужев 28 лет он стал техническим руководителем испытаний ракеты-носителя Циклон-2на космодроме Байконур. При нем удалось добиться 100-процентной успешностизапусков (всего их было произведено более сотни). В качестве конструктораЛеонид Кучма, в частности, занимался разработкой баллистических ракет.В 41 год он получил Ленинскую премию какинженер-ракетостроитель. Еще три года спустя стал первым замом генеральногоконструктора, а затем и гендиректором "Южмаша". Одновременно в гору идет и егополитическая карьера. В 38 лет будущий президент Украины стал секретаремпарткома все того же производственного объединения, вошел в республиканский ЦККомпартии, был делегатом двух съездов КПСС.ВЗЛЕТ КАРЬЕРЫВ начале 90-х годов он избрался народным депутатом Украины первогосозыва, возглавив группу руководителей крупных предприятий в Верховной Раде. Вдни путча в августе 1991 года осудил заговорщиков, а позже поддержал провозглашениенезависимости республики. После развала Советского Союза, когда на Украинепрошли первые выборы президента, поддержал демократа Игоря Юхновского, выступаяего доверенным лицом.А уже в октябре 1992 года Леонид Кучма был назначен главойкабинета министров, проработав в этой должности почти год. Страна досталась емув удручающем состоянии: спад ВВП был на уровне 10%, дефицит бюджета был в районе14% от валового внутреннего продукта, гиперинфляция достигала космической цифрыв 2000%, фактически не функционировали важнейшие экономические системы страны,прежде всего, налоговая и финансовая."Скажите, какое общество мы собираемся строить, и яего буду строить", – заявлял Кучма.Когда он стал премьером, то одним из его условий было расширение властных полномочий на этом посту. В частности, он хотел иметь право издавать приравненные к законам декреты и назначать руководителей регионов. В итоге, Кучма получил на полгода практически неограниченную власть, которая была закреплена законе № 2796-XII от 18 ноября 1992 года.После окончания срока действия документа, украинский премьер-министр настаивал на его продлении, но получил отказ от депутатов Рады. В результате председатель правительства Украины решил уйти в отставку.ХОЗЯИН СВОЕГО СЛОВАВ 1994 году Леонид Кучма выиграл президентские выборы. Входе кампании он успешно разыграл российскую карту, пообещав сделать русскийязык официальным и, вообще, провозгласил максимальное сближение с Москвой.Правда, затем от своей же риторики отказался, пояснив, что, например, статус государственногои официального языка – не одно и то же. Позже он завил:"Я все время был сторонником того, что языкгосударственный должен быть одним, и не имел в этом плане никаких сомнений".Возможно из-за такого поведения на следующих выборах главыгосударства в Крыму, где много русских, явка на участках была очень низкой. Правда,это не помешало ему остаться в президентском кресле на второй срок.Справедливостиради стоит отметить, что именно при Леониде Кучме на Украине прошли важнейшиереформы. Так, он ввел новую национальную валюту – гривну, участвовалв процессе создания и принятия новой Конституции страны (он активно взаимодействовалс депутатами Рады, доходило даже до того, что обещал распустить парламент), принем был создан Конституционный суд.СКАНДАЛЫВ ходе своего второго президентского срока Леонид Кучмашокировал всю мировую общественность заявлением относительно авиакатастрофы российскогоТу-154 авиакомпании "Сибирь". Как позже выяснилось, лайнер, летевшийиз Тель-Авива в Новосибирск, на котором были 78 человек, ошибочно был принят украинскимракетным комплексом за учебную цель и сбит. В результате ЧП все пассажиры ичлены экипажа погибли."Посмотрите, что творится вокруг в мире, вЕвропе? Мы не первые и не последние, не надо из этого делать трагедию. Ошибкибывают всюду, и не только такого масштаба, а гораздо большего, планетарногомасштаба".Серьезный политический скандал с именем Кучмы разгорелсяпосле убийства оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе. Противники президентаУкраины в открытую говорили о его причастности к расправе с неугоднымпредставителем СМИ. Были даже обнародованы записи переговоров президента Украиныс главами его администрации и МВД. В марте 2011 года против Леонида Кучмы быловозбуждено уголовное дело. Однако затем это было признано незаконным.Кстати, приходилось ему проходить и через процедуруимпичмента (пусть и не до конца). В далеком уже 2001 году депутаты попыталасьсместить его с должности, обвинив в незаконной продаже оружия и организацииизбиения народного избранника Александра Ельяшкевича. Кроме того, экс-президентаУкраины неоднократно обвиняли в притеснении гражданских свобод, ограничении журналисткойдеятельности, потворстве коррупции и разгулу чиновничьего произвола.НИЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ НЕ ЧУЖДОЛеонид Кучма, как и абсолютное большинство простых людей,любит в свободное время слушать музыку. И есть у него свои приоритеты. Так, любимойпевицей экс-президента Украины была и является до сих пор София Ротару. Народнаяартистка именно от Кучмы удостоилась почетного президентского знака отличия и ордена"Святой княгини Ольги".Говорят, что их отношения не ограничиваются формальнымимероприятиями и встречами. По некоторым данным, они весьма тесно общаются пожизни. Настолько, что Кучма якобы даже купил у певицы щенка долматинца длясвоего внука.