В Приморском крае один их самолетов штурмового авиационного полка ВВС и ПВО получил имя Героя России Романа Филипова.

В Приморском крае один их самолетов штурмового авиационного полка ВВС и ПВО получил имя Героя России Романа Филипова. Майор Роман Филипов служил в этом полку в течение 10 лет, пишет РИА Новости.На торжественном построении личного состава полка отец пилота Николай Филипов поблагодарил летчиков за память о сыне. Он уверен, что те, кто будет летать на именном Су-25СМ, получат особую мотивацию.3 февраля этого года в Сирии российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. После катапультирования Филипов вел неравный бой, а затем, тяжелораненый, взорвал себя и террористов гранатой.