Вратарь берлинской Герты Джонатан Клинсманн может получить приглашение из сборной Китая. В настоящее время сын знаменитого немецкого футболиста Юргена Клинсманна выступает за молодежную сборную США.

Вратарь берлинской "Герты" Джонатан Клинсманн может получить приглашение из сборной Китая. В настоящее время сын знаменитого немецкого футболиста Юргена Клинсманна выступает за молодежную сборную США.У 20-летнегего Джонатана — двойное гражданство – Германии и США. Сам футболист пока играет за американскую команду, но не исключает выступлений за родину своего отца. Однако в спор за молодого вратаря может вступить и Китай, который намерен создать сильную сборную к чемпионату мира 2022 года.Мать Джонатана – американка китайского происхождения. Это обстоятельство может открыть ему дорогу в сборную Китая. Шансов заиграть за китайскую команду у Клинсмнна-младшего выше, чем в сборной США и тем более в сборной Германии. Но пока к Джонатану никто с официальным предложением не обращался.