Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о том, как у артиста появился дом в США. Как оказалось, деньги ему одолжил Олег Табаков.

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о том, как у артиста появился дом в США. Как оказалось, деньги ему одолжил Олег Табаков.За недвижимость в Штатах Джигарханяну пришлось выложить круглую сумму. Неизвестно, во сколько именно обошлась покупка, но у Табакова ему пришлось занять сразу 150 тысяч долларов."Одно время он много ездил на гастрольные "чесы" с антрепризными спектаклями. Отрабатывал долг", – рассказала Цымбалюк-Романовская. Джигарханяна находился на крючке три года. В 1999 году он получил заем и до 2002 года отрабатывал деньги гастролями, пока не случился инсульт, передает сайт "Комсомольская правда".Цымбалюк-Романовская заявила, что в то время у актера были колоссальные заработки. Даже сейчас его месячный доход составляет 300 тысяч рублей, хотя он почти не выходит на сцену. "Если без выходов, только голый оклад как президента театра – 100 тысяч. Плюс пенсия народного артиста СССР, которую он получает на сберкнижку. Это около 40 тысяч рублей. Думаю, накопилось не меньше миллиона рублей", – добавила она.Бывшая жена артиста отметила, что в сейфе у Джигарханяна всегда было несколько сотен тысяч рублей. Она назвала ложью рассказы друзей о том, что актер якобы остался без гроша после развода. "Это неправда", – кратко резюмировала Цымбалюк-Романовская.Напомним, что о недвижимости в США рассказывал и сам Джигарханян. По его словам, он там почти не бывает. "Всего три комнаты в этом доме. Мне его не дарили, я взял деньги в долг и купил. Грин-карты у меня уже нет, потому что давно не летаю в Америку", – говорил артист в одном из интервью.