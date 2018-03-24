Сидит старичок 90-та лет на скамеечке в парке и горько-горько плачет.
Тут идет молодой парень, увидел плачущего старичка, подошел к нему и
спрашивает, в чем дело.
- Я влюблен в 25-ти летнюю девушку, - ответил сквозь слезы старичок.
- Ну, и что в этом плохого? - спрашивает молодой человек.
Всхлипывая, старичок говорит:
- Вам не понять. Каждое утро, перед уходом на работу, мы тр#хаемся.
На обед она приходит домой и мы снова тр#хаемся. Потом она готовит мою
любимую еду. Когда она возвращается после работы, она делает мне
отличнейший миньет.
А потом, после ужина мы снова тр#хаемся, трахаемся, всю ночь
трахаемся...
Старичок снова разрыдался, не в силах совладать с собою. Молодой человек
обнял его за плечи и говорит:
- Честно говоря,
еще анекдот!