Задержан несовершеннолетний друг Редуана Лакдима, который в пятницу устроил теракт на юге Франции, сообщают местные СМИ. Ранее также была задержана 18-летняя подруга преступника.

Задержан несовершеннолетний друг Редуана Лакдима, который в пятницу устроил теракт на юге Франции, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Ранее также была задержана 18-летняя подруга преступника.Серия нападений произошла в департаменте Од на юге страны. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. В результате нападений погибли четыре человека, 15 пострадали. В субботу утром в больнице скончался полицейский, обменявший себя на заложника в супермаркете.Ответственность за серию нападений во Франции на себя взяла террористическая организация ИГ (запрещена в РФ).