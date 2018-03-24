В районе Рушди на востоке города прогремел взрыв в момент, когда рядом проезжал кортеж главы управления безопасности. Вместе с ним в машине находился и его заместитель. Никто из них не пострадал.

Глава управления безопасности египетского города Александрия не пострадал при совершенном на него покушении, сообщает МВД страны.В ведомстве рассказали, что ранее в районе Рушди на востоке города прогремел взрыв в момент, когда рядом проезжал кортеж главы управления безопасности. Вместе с ним в машине находился и его заместитель.В министерстве уточнили, взрывчатка находилась под автомобилем, припаркованном на обочине. В результате инцидента погиб полицейский, четыре человека пострадали. Они госпитализированы.Квартал, где произошел инцидент, оцеплен силами безопасности, проводятся оперативные следственные мероприятия, передает ТАСС.